Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка виправдовувала злочини рф

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 1 вересня 2023 включно із можливістю внесення застави у розмірі 2 000 000 гривень.

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, підозрювану у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 липня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та застосовано до підозрюваної Ф. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01 вересня 2023 включно з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 000 000 гривень з покладенням на підозрювану Ф., у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06 липня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про суддю Світлану Федорець.

Раніше ми писали, що СБУ повідомила про підозру судді Звенигородського райсуду Черкаської області, яка виправдовувала злочини рф.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.