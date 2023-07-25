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США ввели санкції проти військового керівництва Малі за співпрацю з «ПВК Вагнер»

09:11, 25 липня 2023
У списку санкцій — міністр оборони Малі, начальник штабу ВПС та його заступник.
США ввели санкції проти військового керівництва Малі за співпрацю з «ПВК Вагнер»
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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти трьох чиновників з Малі за співпрацю з «ПВК Вагнер». Про це повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що ці санкції є відповіддю на дії конкретних людей і не спрямовані проти народу Малі. У переліку обмежень опинився міністр оборони Малі полковник Садіо Камара. За даними США, він спланував і організував розгортання «ПВК Вагнер» в Малі. У 2021 році Камара кілька разів зʼїздив до росії, щоб домовитися про це.

Йому допомагав нинішній начальник штабу ВПС Малі полковник Алу Бой Діарра. Раніше він був начальником авіаційної логістики. Разом вони розробили і втілили в життя план прибуття «вагнерівців» до Малі. Діарра кілька разів їздив разом з Камарою до росії, а також співпрацював з керівником найманців у Малі Іваном Масловим, який уже перебуває під санкціями США.

Заступник начальника штабу ВПС Малі підполковник Адама Багайоко працював над забезпеченням розміщення «ПВК Вагнер» в Буркіна-Фасо. Крім того, він допомагав «ПВК Вагнер» видобувати золото в Малі.

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