Окупанти атакували «шахедами» Черкащину, є три «прильоти»

На щастя, минулось без потерпілих і пожеж.

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В ніч на 25 липня російські окупанти атакували «шахедами» Черкаську область. Є три влучання. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два «шахеди» поцілили в поля, ще один — у порожній с/г ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж. Працюють оперативні групи», — зазначив Табурець.

Раніше ми писали, що російська армія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники на підльоті до столиці.

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