Екоактивістку Грету Тунберг оштрафували за непокору поліції

Тунберг відмовилась виконати наказ покинути «кліматичний» протест, за що сплатить штраф розміром в 2500 шведських крон (240 доларів США).

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Шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка раніше відвідала Київ, оштрафували через непокору поліції. Про це повідомляє BBC.

Так, Тунберг відмовилась покинути «кліматичний» протест в порту Мальме. За кілька годин після цього її затримали на іншій акції протесту.

Зазначається, що мітинг, організований групою екологічних активістів «Поверни собі майбутнє» намагався заблокувати входи та виходи до порту в шведському місті Мальме в знак протесту через використання викопного палива.

«Ми вирішили не бути сторонніми спостерігачами, а натомість фізично зупинити інфраструктуру, що працює на викопному паливі. Ми відвойовуємо майбутнє», - заявила Тунберг.

Правоохоронці звинуватили активісту в непокорі. У поліції стверджують, що вона відмовилась виконати наказ покинути протест. Тунберг заперечила звинувачення, однак її визнали винною та зобов’язали сплатити штраф розміром в 2500 шведських крон (240 доларів США).

Вже за кілька годин після цього випадку Тунберг взяла участь у ще одній акції протесту, де була затримана працівниками правоохоронних органів. В обох випадках вона була частиною групи протестувальників, які блокували дорогу для нафтових вантажівок в порту Мальме.

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