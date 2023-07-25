Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Давид Арахамія зареєстрував новий законопроект про відновлення декларування чиновників

Проект передбачає, що чиновники, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію подають такі декларації не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

Оскаржити рішення Дорадчої групи експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ, можна буде лише з трьох підстав

При цьому законодавець не визначив, чи буде оскаржуватися рішення суду стосовно вердикту Дорадчої групи експертів в апеляційному порядку.

Наші представники зможуть орієнтувати суд у визначенні міри стягнення – НАЗК

У НАЗК розповіли, чому протоколи щодо корупції має розглядати Вищий антикорупційний суд.

Закон про скасування податкових пільг та перевірках бізнесу підписано: що зміниться

З 1 серпня набуде чинності закон про скасування податкових пільг для бізнесу, - що він передбачає.

ВККС через чотири роки звернулася з апеляційною скаргою у справі про кваліфоцінювання судді: що вирішила Велика Палата

Після призначення нового складу Вища кваліфкомісія суддів вирішила повернутися до оскарження рішень 2019 року у судах.

  1. У світі

Екоактивістку Грету Тунберг оштрафували за непокору поліції

10:38, 25 липня 2023
Тунберг відмовилась виконати наказ покинути «кліматичний» протест, за що сплатить штраф розміром в 2500 шведських крон (240 доларів США).
Екоактивістку Грету Тунберг оштрафували за непокору поліції
Фото: STR / NurPhoto / Getty Images
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка раніше відвідала Київ, оштрафували через непокору поліції. Про це повідомляє BBC.

Так, Тунберг відмовилась покинути «кліматичний» протест в порту Мальме. За кілька годин після цього її затримали на іншій акції протесту.

Зазначається, що мітинг, організований групою екологічних активістів «Поверни собі майбутнє» намагався заблокувати входи та виходи до порту в шведському місті Мальме в знак протесту через використання викопного палива.

«Ми вирішили не бути сторонніми спостерігачами, а натомість фізично зупинити інфраструктуру, що працює на викопному паливі. Ми відвойовуємо майбутнє», - заявила Тунберг.

Правоохоронці звинуватили активісту в непокорі. У поліції стверджують, що вона відмовилась виконати наказ покинути протест. Тунберг заперечила звинувачення, однак її визнали винною та зобов’язали сплатити штраф розміром в 2500 шведських крон (240 доларів США).

Вже за кілька годин після цього випадку Тунберг взяла участь у ще одній акції протесту, де була затримана працівниками правоохоронних органів. В обох випадках вона була частиною групи протестувальників, які блокували дорогу для нафтових вантажівок в порту Мальме.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду