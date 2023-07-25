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  1. В мире

Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции

10:38, 25 июля 2023
Тунберг отказалась выполнить приказ покинуть «климатический» протест, за что уплатит штраф в размере 2500 шведских крон (240 долларов США).
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции
Фото: STR / NurPhoto / Getty Images
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Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, ранее посетившую Киев, оштрафовали из-за неповиновения полиции. Об этом сообщает BBC.

Так, Тунберг отказалась покинуть «климатический» протест в порту Мальме. Через несколько часов после этого ее задержали на другой акции протеста.

Отмечается, что митинг, организованный группой экологических активистов «Верни себе будущее», пытался заблокировать входы и выходы в порт в шведском городе Мальме в знак протеста из-за использования ископаемого топлива.

«Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы отвоевываем будущее», - заявила Тунберг.

Правоохранители обвинили активисту в неподчинении. В полиции утверждают, что она отказалась выполнить приказ оставить протест. Тунберг отрицала обвинения, однако ее признали виновной и обязали заплатить штраф в размере 2500 шведских крон (240 долларов США).

Уже через несколько часов после этого случая Тунберг приняла участие в еще одной акции протеста, где была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В обоих случаях она была частью группы протестующих, блокировавших дорогу для нефтяных грузовиков в порту Мальме.

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