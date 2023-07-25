Белый дом прокомментировал атаку дронов на москву: «Это война, которую начала россия»

В Белом доме отметили, что в целом США «не поддерживают атаки внутри рф», но им «также было понятно, что Крым — это действительно Украина».

В Белом доме заявили, что атака беспилотников на москву является следствием войны, которую развязала россия. Об этом заявила спикер администрации Байдена Карин Жан-Пьер, передает пресс-служба ведомства.

«Итак, пара вещей. Это война, которую начала россия. Это их война. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее – вы слышите, как мы это постоянно говорим – они могут закончить ее в любое время – в любое время – выводом войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на гражданское население, на города Украины», – сказала она на брифинге.

По ее словам, в целом США «не поддерживают атаки внутри россии», но им «также было понятно, что Крым — это действительно Украина».

«Что мы будем дальше делать: мы будем продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, как мы это делали уже более 15 месяцев, пока они борются за свою свободу, борются за свой суверенитет», — сказала она.

Напомним, 24 июля беспилотники атаковали москву и Крым.

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