Білий дім прокоментував атаку дронів на москву: «Це війна, яку почала росія»

У Білому домі зазначили, що загалом США «не підтримують атаки всередині рф», але їм «також було дуже зрозуміло, що Крим — це дійсно Україна».

У Білому домі заявили, що атака безпілотників на москву є наслідком війни, яку розв'язала росія. Про це заявила речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П'єр, передає пресслужба відомства.

«Отже, пара речей. Це війна, яку почала росія. Це їхня війна. Вони почали цю війну, і вони могли б закінчити її - ви чуєте, як ми це постійно говоримо — вони можуть закінчити її в будь-який час — у будь-який час — виведенням військ з України замість того, щоб здійснювати жорстокі напади на цивільне населення, на міста України», — сказала вона на брифінгу.

За її словами, загалом США «не підтримують атаки всередині росії», але їм «також було дуже зрозуміло, що Крим — це дійсно Україна».

«Що ми робитимемо далі: ми продовжуватимемо надавати Україні допомогу в забезпеченні безпеки, як ми це робили вже понад 15 місяців, поки вони борються за свою свободу, борються за свій суверенітет», — сказала вона.

Раніше ми писали, що 24 липня безпілотники атакували москву та Крим.

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