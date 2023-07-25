На території Запорізької АЕС МАГАТЕ виявило протипіхотні міни

За свідченнями експертів, міни розташовані в зоні обмеженого доступу, а на внутрішньому периметрі станції жодних об'єктів не виявлено.

Фото: reuters

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької АЕС. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба відомства.

Так, під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об'єктів на внутрішньому периметрі станції.

«Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього.

Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими – ред.) військовими.

Однак наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції», — зазначив Гроссі.

Зазначається, що МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС, зокрема до енергоблоків №3 та №4, які «викликають особливий інтерес».

Раніше в «Енергоатомі» повідомили про радіаційну ситуацію на ЗАЕС.

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