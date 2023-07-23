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  1. В Україні

В «Енергоатомі» повідомили про радіаційну ситуацію на ЗАЕС

13:59, 23 липня 2023
Повідомили показники радіаційного стану на Запорізької АЕС.
В «Енергоатомі» повідомили про радіаційну ситуацію на ЗАЕС
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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, «Енергоатом» надав інформацію про радіаційну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться у пресслужбі МВС.

Зазначається, що за результатами роботи відповідних систем радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС отримані дані відповідають природному фону.

«Дані отримано через систему ІРМІС МАГАТЕ:

Проммайданчик – 0,04 – 0,1 мкЗв/год.

Санітарно-захисна зона – 0,1 – 0,12 мкЗв/год.

Зона спостереження – 0,09 – 0,11 мкЗв/год.

Радіаційний стан в районі розміщення ЗАЕС на підконтрольні території за даними автономних приладів радіаційного контролю – 0,08 – 0,19 мкЗв/год», - сказано у повідомленні.

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