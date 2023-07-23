В «Енергоатомі» повідомили про радіаційну ситуацію на ЗАЕС

Повідомили показники радіаційного стану на Запорізької АЕС.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, «Енергоатом» надав інформацію про радіаційну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це йдеться у пресслужбі МВС.

Зазначається, що за результатами роботи відповідних систем радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС отримані дані відповідають природному фону.

«Дані отримано через систему ІРМІС МАГАТЕ:

Проммайданчик – 0,04 – 0,1 мкЗв/год.

Санітарно-захисна зона – 0,1 – 0,12 мкЗв/год.

Зона спостереження – 0,09 – 0,11 мкЗв/год.

Радіаційний стан в районі розміщення ЗАЕС на підконтрольні території за даними автономних приладів радіаційного контролю – 0,08 – 0,19 мкЗв/год», - сказано у повідомленні.

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