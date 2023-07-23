В «Энергоатоме» сообщили о радиационной ситуации на ЗАЭС

Сообщили показатели радиационного состояния на Запорожской АЭС.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что «Энергоатом» предоставил информацию о радиационной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в пресс-службе МВД.

Отмечается, что по результатам работы соответствующих систем радиационного мониторинга на Запорожской АЭС полученные данные соответствуют естественному фону.

«Данные получены через систему ИРМИС МАГАТЭ:

Промплощадка – 0,04 – 0,1 мкЗв/час.

Санитарно-защитная зона – 0,1 – 0,12 мкЗв/час.

Зона наблюдения – 0,09 – 0,11 мкЗв/час.

Радиационное состояние в районе размещения ЗАЭС на подконтрольные территории по данным автономных приборов радиационного контроля – 0,08 – 0,19 мкЗв/ч», - говорится в сообщении.

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