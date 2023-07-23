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Разработаны очередные изменения в механизме блокирования налоговых накладных, — Гетманцев

Плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

  1. В Украине

МВД объявило в розыск мэра Рахова Виктора Медвидя — подозревается в коррупции

15:32, 23 июля 2023
Виктор Медвидь подозревается в растрате имущества и подделке документов.
МВД объявило в розыск мэра Рахова Виктора Медвидя — подозревается в коррупции
Фото: zakarpattya.net.ua
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Министерство внутренних дел Украины обнародовало объявление о розыске действующего мэра города Рахов Закарпатской области Виктора Медвидя. Об этом сказано на сайте МВД.

В сообщении сказано, что чиновник «пропал» 21 июля этого года. Его разыскивает Раховское отделение полиции Тячевского отдела ГУНП в Закарпатской области по подозрению в растрате/присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ).

По указанным статьям чиновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.  

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