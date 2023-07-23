МВД объявило в розыск мэра Рахова Виктора Медвидя — подозревается в коррупции

Виктор Медвидь подозревается в растрате имущества и подделке документов.

Фото: zakarpattya.net.ua

Министерство внутренних дел Украины обнародовало объявление о розыске действующего мэра города Рахов Закарпатской области Виктора Медвидя. Об этом сказано на сайте МВД.

В сообщении сказано, что чиновник «пропал» 21 июля этого года. Его разыскивает Раховское отделение полиции Тячевского отдела ГУНП в Закарпатской области по подозрению в растрате/присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УКУ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УКУ).

По указанным статьям чиновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

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