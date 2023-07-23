МВС оголосило в розшук мера Рахова Віктора Медвідя — підозрюється у корупції

Віктора Медвідя підозрюють в розтраті майна і підробці документів.

Фото: zakarpattya.net.ua

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило оголошення про розшук чинного мера міста Рахів Закарпатської області Віктора Медвідя. Про це йдеться на сайті МВС.

У повідомленні сказано, що чиновник «зник» 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч.4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

За вказаними статтями чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.