Як оплатити паркування через Київ Цифровий: алгоритм дій

Киянам та гостям міста платити за паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00.

Фото: ktps.kyiv.ua

Київська міська державна адміністрація нагадала, що з 24 липня паркування в столиці знову стане платним — відновлюється оплата через Київ Цифровий. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що платити за паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

«Оплатити послугу через застосунок Київ Цифровий можна в кілька кроків:

Виберіть «Сервіси водія» - «Погодинне паркування». Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

У застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію», - сказано у повідомленні.

У КМДА також додали, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів — тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.