Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Оцінці з погляду допустимості підлягають фактичні дані, а не саме по собі джерело доказів, - Верховний Суд

У випадку оцінки результатів слідчого експерименту суд має визначити допустимість не самого протоколу слідчого експерименту, а відомостей, які в ньому містяться, зазначив Касаційний кримінальний суд.

Роботодавців зобов’яжуть платити пеню працівнику у разі затримки виплати зарплати на більш, ніж 15 днів

Також Галина Третьякова пропонує надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів.

Чи готові господарські суди до реалізації норм нового закону про обов’язкові електронні кабінети, - коментар голови КГС ВС Лариси Рогач

Запорука неповернення процесуальних документів учасників справ – виконати норми, передбачені ГПК: голова Касаційного господарського суду Лариса Рогач про новий закон щодо вимог реєстрації електронних кабінетів учасниками справ.

Адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон

Набрав чинності закон про обов’язкову реєстрацію в електронних кабінетах для участі в судових процесах – в учасників господарських справ є три місяці для реєстрації.

  1. В Україні

Як оплатити паркування через Київ Цифровий: алгоритм дій

13:29, 23 липня 2023
Киянам та гостям міста платити за паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00.
Як оплатити паркування через Київ Цифровий: алгоритм дій
Фото: ktps.kyiv.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Київська міська державна адміністрація нагадала, що з 24 липня паркування в столиці знову стане платним — відновлюється оплата через Київ Цифровий. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що платити за паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

«Оплатити послугу через застосунок Київ Цифровий можна в кілька кроків:

  1. Виберіть «Сервіси водія» - «Погодинне паркування».
  2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
  3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
  4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
  5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

У застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію», - сказано у повідомленні.

У КМДА також додали, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів — тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    суддя Залізничного районного суду м. Львова