Лукашенко поскаржився, що його «почали напрягати «вагнерівці»

За словами Лукашенко, найманці нібито хочуть «сходити на екскурсію» до Варшави та Жешува.

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Путіну на те, що його почали напрягати найманці ПВК «Вагнера». Про це він сказав 23 липня.

«Нас почали напрягати «вагнерівці», просяться на Захід. Дозвольте нам», - сказав він.

Лукашенко заявив, що найманці нібито хочуть «сходити на екскурсію» до Варшави та Жешува.

«Не хотілося їх туди передислокувати. Бо в них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому», - сказав він.

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