Лукашенко пожаловался, что его «начали напрягать «вагнеровцы»

По словам Лукашенко, наемники якобы хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК «Вагнера». Об этом он сказал23 июля.

«Нас начали напрягать «вагнеровцы», просятся на Запад. Разрешите нам», - сказал он.

Лукашенко заявил, что наемники якобы хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву и Жешув.

«Не хотелось их туда передислоцировать. Потому что у них настроения плохие... Но это так, штрих. Мы будем всячески противодействовать этому», - сказал он.

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