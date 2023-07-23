С начала войны ГБР расследует более 100 уголовных производств в отношении военкоматов и ВВК

21 человеку сообщено о подозрении, в суд направлено 8 обвинительных актов в отношении 16 человек.

В Государственном бюро расследований констатируют, что после начала полномасштабной агрессии рф против Украины некоторые должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали использовать военное положение для собственной наживы.

«Бюро системно разоблачает и расследует все факты небрежного исполнения чиновниками своих обязанностей, использования своих властных полномочий для взяточничества или организации коррупционных схем. Особенно резонансными для общества являются нарушения законов и преступления со стороны чиновников военкоматов, которые должны непосредственно обеспечивать обороноспособность страны», - пишут в ГБР.

Так, с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств относительно нарушений во время работы территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. По результатам этой работы 21 человеку сообщено о подозрении, в суд направлено 8 обвинительных актов в отношении 16 человек.

В ГБР предупредили, что любые закамуфлированные и скрытые схемы будут разоблачены правоохранителями, а виновные привлечены к ответственности.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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