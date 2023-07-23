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Разработаны очередные изменения в механизме блокирования налоговых накладных, — Гетманцев

Плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции могут приостановить

Также будут запрошены данные по командировке народного депутата Юрия Аристова.

Можно предусмотреть содержание преступников в западных областях Украины, чтобы побороть отказы в экстрадиции, - руководитель САП

Можно гарантировать от имени государства, что экстрадированных лиц будут содержать в надлежащих условиях, и приглашать проверяющих инспекторов, а в отношении войны можно гарантировать, что фигурантов этих дел будут содержать в западных областях, отметил руководитель САП Александр Клименко.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

  1. В Украине

С начала войны ГБР расследует более 100 уголовных производств в отношении военкоматов и ВВК

17:23, 23 июля 2023
21 человеку сообщено о подозрении, в суд направлено 8 обвинительных актов в отношении 16 человек.
С начала войны ГБР расследует более 100 уголовных производств в отношении военкоматов и ВВК
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В Государственном бюро расследований констатируют, что после начала полномасштабной агрессии рф против Украины некоторые должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки начали использовать военное положение для собственной наживы.

«Бюро системно разоблачает и расследует все факты небрежного исполнения чиновниками своих обязанностей, использования своих властных полномочий для взяточничества или организации коррупционных схем. Особенно резонансными для общества являются нарушения законов и преступления со стороны чиновников военкоматов, которые должны непосредственно обеспечивать обороноспособность страны», - пишут в ГБР.

Так, с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств относительно нарушений во время работы территориальных центров комплектования и военно-врачебных комиссий. По результатам этой работы 21 человеку сообщено о подозрении, в суд направлено 8 обвинительных актов в отношении 16 человек.

В ГБР предупредили, что любые закамуфлированные и скрытые схемы будут разоблачены правоохранителями, а виновные привлечены к ответственности.

Как мы рассказывали, экс-начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову сообщили о подозрении. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

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