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Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

18:00, 23 июля 2023
Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.
Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на своем заседании 21 июля рекомендовал принять во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом, законопроект 9261 о возобновлении рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей и обеспечении работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

По мнению членов Комитета, реализация проекта Закона обеспечит возобновление рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей, а также проведение конкурса на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, позволит устранить несогласованности в процедуре осуществления дисциплинарного производства.

Напомним, в Верховной Раде на рассмотрении находятся три законопроекта о возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей и создании Службы дисциплинарных инспекторов. Это проекты 9261, 9483 и 9483-1.

В настоящее время в Высшем совете правосудия накопилось около 10 тысяч жалоб на судей, поэтому решение проблемы неотложно.

Однако, вокруг того, как формировать Службу дисциплинарных инспекторов, возникали дискуссии.

Так, международные партнеры считают, что этот орган, который будет формировать предварительную позицию относительно того, следует ли привлекать определенного судью к ответственности, следует формировать с участием международных экспертов.

И хотя проект 9261, авторами которого выступает целая группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Денисом Масловым, уже был принят 30 мая в первом чтении с сокращенным сроком подготовки ко второму, в дальнейшем против его скорейшего принятия выступили международные проекты технической помощи. Поэтому рассмотрение поправок ко второму чтению постоянно откладывалось.

Напомним, 9261 предлагал установить, что временно до дня образования Службы дисциплинарных инспекторов ВСП полномочия дисциплинарного инспектора осуществляет член Дисциплинарной палаты (докладчик, то есть член Высшего совета правосудия). Фактически по этому проекту, хотя и временно, функцию по рассмотрению жалоб получал ВСП.

Впрочем, недавно народные депутаты от фракции «Слуга народа» и члены парламентского Комитета по правовой политике Денис Маслов и Иван Калаур с разницей в неделю зарегистрировали почти идентичные законопроекты 9483 и 9483-1, которые уже не содержали предложения о временной передаче «дисциплинарки» на рассмотрение ВСП.

Разница этих проектов состоит в том, что Денис Маслов предлагает формировать эту Конкурсную комиссию с помощью тех же международных и иностранных организаций, которые уже участвовали в формировании Конкурсной комиссии по отбору Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). А Иван Калаур считает целесообразным сначала заново сформировать перечень делегирующих организаций, а уже потом поручать им делегировать кандидатов в конкурсную комиссию по поиску дисциплинарных инспекторов.

Следовательно, Комитет пока не стал формулировать свою позицию по этим двум альтернативным проектам, а рекомендовал принять как закон именно законопроект 9261.

Впрочем, и требования международных партнеров, по словам источников «Судебно-юридической газеты», также учтены. Ведь для того аспекта, что по законопроекту 9261 функцию рассматривать дисциплинарные жалобы временно получит Высший совет правосудия, предусмотрен определенный «предохранитель».

Да, ВСП хоть и сможет начать рассмотрение жалоб, но для этого Верховная Рада сначала должна принять законопроект о порядке формирования Службы дисциплинарных инспекторов, например, в том формате, который прописан в 9483 – то есть с международными экспертами в конкурсной комиссии и, собственно, начать такое формирование.

То есть устанавливается определенное отлагательное условие для начала рассмотрения жалоб ВСП – без принятия проекта о порядке формирования Службы она не сможет этого делать.

Затем, когда Служба будет сформирована, соответствующие полномочия будут осуществлять дисциплинарные инспекторы.

Очевидно, что такая довольно непростая конструкция стала результатом сложного компромисса между украинскими парламентариями и международными партнерами.

Напомним, как ранее отметил Денис Маслов: «Есть страны-партнеры, которые поддерживают нас. Мы выбрали евроинтеграционный путь. Следовательно, нам нужны нормальные отношения с партнерами».

Автор: Наталья Мамченко

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