В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

Пока законодатель еще определяется, нужно ли ему разобраться с проблемой доступа граждан к правосудию, если в суде некому рассмотреть дело, судьи могут частично взять на себя миссию по обеспечению такого доступа.

Одним из проблемных вопросов остается доступ граждан к правосудию, если в суде, куда они обратились за защитой своих прав, отсутствуют судьи. В результате лицо, обращающееся в суд с иском, заявлением или жалобой, лишается своего конституционного права на судебную защиту. Соответственно, актуален вопрос передачи дела из одного суда в другой, если невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения дела.

Как ранее сообщало руководство Верховного Суда на брифинге, в настоящее время в трех местных судах, находящихся на подконтрольной Украине территории, отсутствуют судьи. Во многих судах осталось 1-2 судьи, а с учетом тенденции увеличения количества заявлений судей о выходе в отставку, кадровый дефицит будет только расти, а значит, и количество судов, которые прекратят осуществление правосудия.

Особенно остро вопрос стоит для неотложных дел, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства. В частности, это помещение лица в психиатрическое учреждение, продление разрешения на содержание в таком учреждении, обеспечительные, ограничительные меры, дела, где сжатые сроки, в частности, относительно похищения детей, дела, где применяются конвенционные нормы.

Ситуация угрожает реализации закрепленного в Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод права на доступ человека к правосудию.

Интересно, что проблема передачи таких дел существует с 2014 года. Однако на нее годами не обращает внимания законодатель, хотя она неоднократно поднималась самими судами, а также в письмах Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда председателям апелляционных судов.

Следовательно, пока законодатель еще размышляет над этим вопросом, в случае отсутствия всех судей в суде, суды вправе применить закон, регулирующий подобные по содержанию правоотношения, исходя из общих принципов и задач гражданского судопроизводства, предусмотренных статьей 2 Гражданского процессуального кодекса, а именно справедливое, беспристрастное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел с целью эффективной защиты.

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 31 ГПК предусмотрено, что суд передает дело на рассмотрение другому суду, если после удовлетворения отводов (самоотводов) или по другим основаниям невозможно создать новый состав суда для рассмотрения дела.

Относительно понимания других оснований, по которым невозможно создать новый состав суда для рассмотрения дела, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда ранее обращал внимание председателей апелляционных судов на то, что данный вопрос широк по содержанию и охватывает случай отсутствия полномочных в суде судей.

Таким образом, одним из способов решения указанной проблемы, существующей в судах, является передача поступивших на рассмотрение дел в другие суды.

Так, передача дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 31 ГПК, осуществляется на основании распоряжения председателя суда на рассмотрение суда, наиболее территориально приближенного к этому суду.

Как отмечал ранее КГС ВС в своих письмах, решить проблему можно в порядке, предусмотренном пунктом 2 ч. 1 ст. 31 ГПК и ч. 4 настоящей статьи, а именно, если по другим основаниям невозможно создать новый состав суда для рассмотрения, дела, находящиеся в производстве, передаются в тот суд, который наиболее территориально приближен к суду, в котором невозможно рассмотрение дел.

При определении наиболее территориально приближенного суда необходимо учитывать наличие у такого суда возможности образовать состав суда для рассмотрения переданных дел.

Следовательно, председатели апелляционных судов могут не ждать, пока к ним будут соответствующие обращения, а решать вопрос о передаче неотложных дел в ближайший суд, который мог бы их рассмотреть, чтобы в дальнейшем граждане не были ограничены в реализации прав, гарантированных Конвенцией и это не приводило к увеличению количества заявлений в Европейский суд по правам человека.

Напомним, ранее Верховный Суд обратил внимание адвокатского сообщества на то, что возвращение переданных из-за военной агрессии гражданских дел в восстанавливающие подсудность суды не предусмотрено законом.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.