Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

18 июля Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №9322 о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ. По словам члена Комитета, народного депутата Романа Бабия, в проекте учтены правки, наработанные на выполнение последнего заключения Венецианской комиссии.

«Если коротко, то седьмого члена Совещательной группы экспертов, оценивающей кандидатов в судьи КСУ, не будет. Однако в то же время увеличивается удельный вес голосов международных экспертов, входящих в состав группы (а их половина состава).

Решение по кандидату будет считаться принятым, если за него проголосовало большинство, то есть минимум 4 из 6 членов группы. Однако среди этого большинства должно быть, как минимум, 2 голоса международников.

Если же голоса разделились поровну, будет проводиться повторное голосование. Если и после этого голоса распределяются поровну, то принятым считается то решение, за которое проголосовала тройка, в составе которой минимум 2 «международных» голоса.

Это своеобразный компромисс между ныне существующим механизмом и предложением добавить 7-го члена группы, которое отстаивали наши международные партнеры.

И еще одно важное нововведение, которого не было в первом чтении – судья КСУ будет иметь право на отставку только после того, как он проработает на этом посту минимум 7 лет», - рассказал Роман Бабий.

Следовательно, при отборе судей Конституционного Суда Украины решающую роль будет играть голос международных экспертов.

Напомним, ранее председатель парламентского Комитета по правовой политике Денис Маслов заявил, что привлечение международных партнеров к отбору судей Конституционного Суда Украины было заложено еще в изменениях в Конституцию в части правосудия 2016 года.

В свою очередь, Венецианская комиссия ранее одобрила законопроект 9322 об отборе судей КСУ и будет делегировать своего члена в Совещательную группу экспертов. Этому предшествовали дискуссии с украинскими властями.

При этом она отметила, что рейтинг, определенный Совещательной группой экспертов по отбору судей КСУ, не должен иметь никаких обязательных последствий по порядку голосования за кандидатов на съезде судей. И соответствующее положение законодатель должен исключить из законопроекта.

Венецианская комиссия также считает, что состав из шести членов можно считать приемлемым только при условии, что будет принято решение, избранное для Этического совета – то есть преимущественный голос международных членов.

22 июня Еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархели оценил как «хороший» прогресс Украины в принятии реформы отбора судей Конституционного Суда Украины.

«Очень важно, чтобы в этом процессе международные члены с решающей ролью были подтверждены правительством. Украина должна сосредоточиться на принятии законопроекта во втором чтении и сделать его таким, как рекомендовала Венецианская комиссия», – объяснил Оливер Вархели.

Автор: Наталья Мамченко

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