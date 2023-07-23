З початку війни ДБР розслідує більше 100 кримінальних провадженнь щодо військкоматів та ВЛК

21 особі повідомлено про підозру, до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб.

У Державному бюро розслідувань констатують, що після початку повномасштабної агресії рф проти України деякі посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почали використовувати воєнний стан для власної наживи.

«Бюро системно викриває та розслідує всі факти недбалого виконання чиновниками своїх обов’язків, використання своїх владних повноважень для хабарництва чи організації корупційних схем. Особливо резонансними для суспільства є порушення законів та злочини з боку посадовців військкоматів, які повинні безпосередньо забезпечувати обороноздатність країни», - пишуть у ДБР.

Так, з початку війни ДБР розслідує 106 кримінальних провадження щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. За результатами цієї роботи 21 особі повідомлено про підозру, до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб.

У ДБР попередили, що будь-які закамуфльовані та приховані схеми будуть викриті правоохоронцями, а винні – притягнуті до відповідальності.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

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