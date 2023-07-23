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Арахамія повідомив, що членство Юрія Арістова у фракції можуть призупинити

Також бути запитані дані стосовно відрядження народного депутата Юрія Арістова.

Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

Суддя Верховного Суду Сергій Хопта звільнився у відставку

У 2023 році звільнились вже 17 суддів Верховного Суду.

Суддя Верховного Суду Валерій Суховий звільнився у відставку

Валерій Суховий раніше був членом Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

  1. В Україні

З початку війни ДБР розслідує більше 100 кримінальних провадженнь щодо військкоматів та ВЛК

17:23, 23 липня 2023
21 особі повідомлено про підозру, до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб.
З початку війни ДБР розслідує більше 100 кримінальних провадженнь щодо військкоматів та ВЛК
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У Державному бюро розслідувань констатують, що після початку повномасштабної агресії рф проти України деякі посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почали використовувати воєнний стан для власної наживи.

«Бюро системно викриває та розслідує всі факти недбалого виконання чиновниками своїх обов’язків, використання своїх владних повноважень для хабарництва чи організації корупційних схем. Особливо резонансними для суспільства є порушення законів та злочини з боку посадовців військкоматів, які повинні безпосередньо забезпечувати обороноздатність країни», - пишуть у ДБР.

Так, з початку війни ДБР розслідує 106 кримінальних провадження щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. За результатами цієї роботи 21 особі повідомлено про підозру, до суду направлено 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб.

У ДБР попередили, що будь-які закамуфльовані та приховані схеми будуть викриті правоохоронцями, а винні – притягнуті до відповідальності.

Як ми розповідали, ексначальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову повідомили про підозру. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

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