24 липня повертається оплата паркування в Києві – як вона буде працювати

У понеділок, 24 липня, оплата паркування відновиться в Києві та повернеться в КиївЦифровий.
У пресслужбі застосунка дали прості поради, які допоможуть паркуватися без стресу:
- Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку.
- Можна встановити автоматичне завершення паркування.
Щоб не боятися забути вчасно завершити паркування, водій може запланувати його автоматичне завершення. Для цього, коли розпочнете паркування в застосунку, натисніть на позначку «годинника» та оберіть о котрій його зупинити.
- Оплачуйте паркування лише в будні.
Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.
- Заощаджуйте на оплаті паркування разом з паркувальним абонементом.
Для його придбання вам треба:
- Перейти у «Сервіси водія» → «Паркувальні абонементи».
Натиснути «Придбати абонемент».
- Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
- Натиснути «Придбати».
- Не оплачуйте за паркування готівкою.
Громадян закликають сміливо викликати поліцію, якщо хтось буде вимагати оплату.
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