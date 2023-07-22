24 липня повертається оплата паркування в Києві – як вона буде працювати

Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

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У понеділок, 24 липня, оплата паркування відновиться в Києві та повернеться в КиївЦифровий.

У пресслужбі застосунка дали прості поради, які допоможуть паркуватися без стресу:

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку.

Можна встановити автоматичне завершення паркування.

Щоб не боятися забути вчасно завершити паркування, водій може запланувати його автоматичне завершення. Для цього, коли розпочнете паркування в застосунку, натисніть на позначку «годинника» та оберіть о котрій його зупинити.

Оплачуйте паркування лише в будні.

Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

Заощаджуйте на оплаті паркування разом з паркувальним абонементом.

Для його придбання вам треба:

Перейти у «Сервіси водія» → «Паркувальні абонементи».

Натиснути «Придбати абонемент».

Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати. Натиснути «Придбати».

Не оплачуйте за паркування готівкою.

Громадян закликають сміливо викликати поліцію, якщо хтось буде вимагати оплату.

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