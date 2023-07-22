Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вартість послуг з реєстрації автомобілів, видачі посвідчень водія, а також іспитів на право керування авто, може зрости

У МВС натякнули на можливе підвищення розцінок на послуги сервісних центрів МВС.

В Сумському апеляційному суді залишилось чотири судді

ВККС планує тимчасово знайти для апеляційного суду ще п’ять суддів.

ВККС шукає суддів для 21 суду, в тому числі в Києві – є список вакансій на тимчасове відрядження

Судам Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, а також судам ще дев’яти областей потрібні 60 суддів.

У «Слузі народу» пропонують два ідентичних законопроекти про відбір Служби, що розбиратиметься зі скаргами на суддів, але є нюанс

Обидва автори, які є представниками «Слуги народу» та одного Комітету, внесли фактично однакові законопроекти про порядок відбору Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників, однак один з них пропонує закріпити певні повноваження за МЗС.

ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

  1. В Україні

24 липня повертається оплата паркування в Києві – як вона буде працювати

18:21, 22 липня 2023
Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.
24 липня повертається оплата паркування в Києві – як вона буде працювати
Фото із відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 24 липня, оплата паркування відновиться в Києві та повернеться в КиївЦифровий.

У пресслужбі застосунка дали прості поради, які допоможуть паркуватися без стресу:

  • Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку.
  • Можна встановити автоматичне завершення паркування.

Щоб не боятися забути вчасно завершити паркування, водій може запланувати його автоматичне завершення. Для цього, коли розпочнете паркування в застосунку, натисніть на позначку «годинника» та оберіть о котрій його зупинити.

  • Оплачуйте паркування лише в будні.

Паркування на муніципальних паркінгах платне з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 22:00.

  • Заощаджуйте на оплаті паркування разом з паркувальним абонементом.

Для його придбання вам треба:

  1. Перейти у «Сервіси водія» → «Паркувальні абонементи».

Натиснути «Придбати абонемент».

  1. Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
  2. Натиснути «Придбати».
  • Не оплачуйте за паркування готівкою.

Громадян закликають сміливо викликати поліцію, якщо хтось буде вимагати оплату.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва