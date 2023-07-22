24 июля возвращается оплата парковки в Киеве – как она будет работать

В понедельник, 24 июля, оплата парковки возобновится в Киеве и вернется в КиївЦифровий.
В пресс-службе приложения дали простые советы, которые помогут парковаться без стресса:
- Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении.
- Можно установить автоматическое завершение парковки.
Чтобы не бояться забыть своевременно завершить парковку, водитель может запланировать ее автоматическое завершение. Для этого, когда начнете парковку в приложении, нажмите на отметку «часы» и выберите, когда ее остановить.
- Оплачивайте парковку только в будние дни.
Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.
- Экономьте на оплате парковки вместе с парковочным абонементом.
Для его приобретения вам нужно:
- Перейти в «Сервисы водителя» → «Парковочные абонементы».
Нажать «Купить абонемент».
- Ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.
- Нажать «Купить».
- Не платите за парковку наличными.
Граждан призывают смело вызвать полицию, если кто-то потребует оплату.
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