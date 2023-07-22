24 июля возвращается оплата парковки в Киеве – как она будет работать

Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.

Фото из открытых источников

В понедельник, 24 июля, оплата парковки возобновится в Киеве и вернется в КиївЦифровий.

В пресс-службе приложения дали простые советы, которые помогут парковаться без стресса:

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении.

Можно установить автоматическое завершение парковки.

Чтобы не бояться забыть своевременно завершить парковку, водитель может запланировать ее автоматическое завершение. Для этого, когда начнете парковку в приложении, нажмите на отметку «часы» и выберите, когда ее остановить.

Оплачивайте парковку только в будние дни.

Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00.

Экономьте на оплате парковки вместе с парковочным абонементом.

Для его приобретения вам нужно:

Перейти в «Сервисы водителя» → «Парковочные абонементы».

Нажать «Купить абонемент».

Ввести номер авто, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты. Нажать «Купить».

Не платите за парковку наличными.

Граждан призывают смело вызвать полицию, если кто-то потребует оплату.

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