Киеву угрожает новое подтопление: специалисты предупреждают о рисках загромождения реки Нивка

Загромождение реки Нивка может привести к подтоплению домов по улицам Набережная и Воздухофлотская.

Источник фото: КП «Плесо»

В киевском микрорайоне Жуляны команда КП «Плесо» в оперативном порядке обследовала реку Нивка. Специалисты обнаружили перекрытие русла, что может привести к подтоплению жилых домов, расположенных вблизи реки. Об этом сообщили на официальной странице КП «Плесо» в Фейсбуке.

В то же время специалисты зафиксировали, что мост через Нивку на пересечении улиц Набережная и Воздухофлотская имеет аварийное состояние. Части плит моста сваливаются в русло, и река теряет свое естественное течение. Это в свою очередь приводит к застою воды и появлению неприятного запаха.

Для улучшения состояния реки работники КП «Плес» частично расчистили русло. Работы по этому направлению будут продолжаться.

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