В Ирландии на берег приплыли пакеты кокаина: группы молодых людей уже пришли на поиски

В Ирландии на берег вынесло около 60 кг кокаина стоимостью 4 млн евро.

Источник фото: Sky News

На севере Ирландии на побережье северного графства Донегал вынесло по меньшей мере два гигантских пакета около 60 кг с контрабандным кокаином. Пока поиски полиции продолжаются, – сообщает Sky News.

На земле фермера в ночь со среды на утро четверга приплыл запрещенный товар. Местные жители вскоре после первых новостей заметили группу молодых людей, прочесывавших берег с факелами. Они заявили, что пытаются помочь полиции с поисками. Позже видели еще одну группу.

Экспертиза еще должна подтвердить содержание, но, по предварительным выводам, это кокаин ориентировочной стоимостью 4 млн евро.

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