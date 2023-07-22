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Что делать онкопациенту, если в медучреждении закончились бесплатные лекарства: объяснение Минздрава

23:02, 22 июля 2023
Следует собрать все документы, подтверждающие заболевание и потребность в конкретном препарате.
Что делать онкопациенту, если в медучреждении закончились бесплатные лекарства: объяснение Минздрава
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Если в онкоцентре нет бесплатных для пациента лекарства, их можно получить в другом медицинском учреждении. Ежегодно государство выделяет средства на закупку лекарства, в том числе и для лечения больных раком.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что делать, если в больнице, где пациент проходит терапию, закончился необходимый ему препарат, который он получал бесплатно.

"Лечебные заведения подают заказ раз в год в начале закупочного цикла, опираясь на количество своих пациентов. Однако из-за начала полномасштабной войны многие украинцы переместились в другие уголки страны.

Так как действовать, если такое лекарство закончилось в больнице, где вы проходите лечение?

Соберите все документы, подтверждающие заболевание и потребность в конкретном препарате.

Проверьте, в каких больницах есть остатки препарата, закупленного централизованно.

В случае переезда– со всеми имеющимися документами, обследованиями и назначениями обратитесь в больницу, где есть препарат, и получите его там. Важно предварительно связаться с заведением и уточнить, сможет ли оно вас принять.

Если возможности переезжать нет – обратитесь к директору учреждения, в котором вы проходите лечение, с заявлением об обеспечении необходимым лечением, которое входит в гарантированный пакет услуг. Копию заявления следует также прислать в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Проконсультируйтесь с лечащим врачом/директором заведения, где вы проходите лечение о возможности перераспределения препарата из тех больниц, где он есть. В этот процесс также привлекается областной департамент здравоохранения (ДОЗ). В таком случае необходимо написать заявление на имя руководителя ДОЗ с копией на директора больницы, где вы проходите лечение.

Вопросы перераспределений лекарственных средств решаются между ДОЗ/руководителями заведений – такой порядок доступен для ДОЗ с учетом постановления КМУ №298", — разъясняет Минздрав.

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