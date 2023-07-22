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  1. В Україні

Що робити онкопацієнту, якщо у медзакладі закінчилися безоплатні ліки: пояснення МОЗ

23:02, 22 липня 2023
Потрібно зібрати усі документи, які підтверджують захворювання та потребу в конкретному препараті.
Що робити онкопацієнту, якщо у медзакладі закінчилися безоплатні ліки: пояснення МОЗ
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Якщо в онкоцентрі немає безкоштовних для пацієнта ліків, їх можна отримати в іншому медичному закладі. Щороку держава виділяє кошти на закупівлю ліків, зокрема і для лікування хворих на рак.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що робити, якщо у лікарні, де пацієнт проходить терапію, закінчився необхідний йому препарат, який він отримував безкоштовно.

"Лікувальні заклади подають замовлення раз на рік на початку закупівельного циклу, спираючись на кількість своїх пацієнтів. Однак через початок повномасштабної війни багато українців перемістилися до інших куточків країни.

Тож як діяти, якщо такі ліки закінчилися в лікарні, де ви проходите лікування?

Зберіть усі документи, які підтверджують захворювання та потребу в конкретному препараті.

Перевірте, в яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано.

У разі можливості переїжджати – з усіма наявними документами, обстеженнями і призначеннями зверніться до лікарні, де є препарат, і отримайте його там. Важливо попередньо зв’язатися з закладом та уточнити, чи зможе він вас прийняти.

Якщо можливості переїжджати немає – зверніться до директора закладу, в якому ви проходите лікування, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, що входить до гарантованого пакету послуг. Копію заяви потрібно також надіслати до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Проконсультуйтеся з лікуючим лікарем/директором закладу, де ви проходите лікування щодо можливості перерозподілу препарату з тих лікарень, де він є в наявності. До цього процесу також залучається обласний департамент охорони здоров’я (ДОЗ). В такому разі необхідно написати заяву на ім’я керівника ДОЗ з копією на директора лікарні, де ви проходите лікування.

Питання перерозподілів лікарських засобів вирішуються між ДОЗ/керівниками закладів – такий порядок доступний для ДОЗ з огляду на постанову КМУ №298", — роз’яснює МОЗ.

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