У ДСНС розповіли, як правильно говорити з дітьми про мінну безпеку

Треба вибрати час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом.

В умовах війни, в яких живе Україна, важливо, щоб діти знали правила мінної безпеки. У ДСНС пояснили, як вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети і знати правила поведінки з ними.

– Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом.

– Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе. Попросіть у неї допомоги, щоб запам'ятати цю інформацію.

– На картинці – протипіхотна вистрибуюча осколкова міна кругового ураження ОЗМ-72. Покажіть це зображення дитині й запитайте, чи знає вона, що це. Спочатку краще показати ілюстрацію, а іншого разу – реальне фото.

– Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет.

Після того, як послухаєте думки дитини, поясність: предмет на картинці називається "міна". Вона може бути темно-зеленого або темно-коричневого кольору. За розміром – як невелика банка з варенням, зеленим горошком чи газованим напоєм.

Пояснять, шо міни – дуже небезпечні і можуть сильно нашкодити. Цю, до прикладу, закопують повністю у ґрунт, ззовні залишається тільки пристрій для підриву.

Якщо його зачепити, міна вистрибує догори, як жабка, вибухає та вражає множинними дрібними осколками. Тож варто завжди уважно дивитись під ноги!

Попросіть дитину запам'ятати три прості правила, якщо побачив міну:

1. Не підходь!

2. Не чіпай!

3. Повідом дорослих чи 101

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