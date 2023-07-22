Федоров розповів, що «Дія» викликає у людей сексуальне збудження

Глава Мінцифри поділився враженнями користувачів, які вважають, до «Дія» настільки крута, що викликає ерекцію.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі розповів історію користувача, який скористався послугами застосунку «Дія», щоб зробити довіреність на своє авто. Після цього в товариша стався приємний курйоз.

«Каже, скажи це нормально, що після того, як я це зробив, я виявив ерекцію і викликала її не дівчина, а то як вони зробили процес, який прибрав необхідність витрачати час на таку фігню. Чи може бути ерекція на державу?», – цитує Федоров користувача.

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