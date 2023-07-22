Федоров рассказал, что «Дия» вызывает у людей сексуальное возбуждение

Глава Минцифры поделился впечатлениями пользователей, которые считают, что «Дия» настолько крутая, что вызывает эрекцию.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмме-канале рассказал историю пользователя, который воспользовался услугами приложения «Дия», чтобы сделать доверенность на свой автомобиль. После этого у товарища случился приятный курьез.

«Говорит, скажи это нормально, что после того, как я это сделал, я обнаружил эрекцию и вызвала ее не девушка, а то как они сделали процесс, убравший необходимость тратить время на такую фигню. Может ли быть эрекция на государство?» – цитирует Федоров пользователя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.