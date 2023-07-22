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  1. В Украине

В Харьковской области пенсионерка подорвалась на взрывном устройстве

22:20, 22 июля 2023
72-летнюю женщину госпитализировали.
В Харьковской области пенсионерка подорвалась на взрывном устройстве
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В Харьковской области 72-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве. Ее госпитализировали. Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Минная опасность в Харьковской области остается высокой. Сегодня в городе Изюм 72-летняя женщина подорвалась на взрывном устройстве. Пострадавшую с травмой ноги доставили в больницу", - пишет пресс-служба ОГА.

Сейчас, в результате войны с россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не трогать какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трактор подорвался на противотанковой мине. 

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