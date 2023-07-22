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  1. В Україні

В Харківській області пенсіонерка підірвалась на вибуховому пристрої

22:20, 22 липня 2023
72-річну жінку госпіталізували.
В Харківській області пенсіонерка підірвалась на вибуховому пристрої
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В Харківській області 72-річна жінка підірвалась на вибуховому пристрої. Її госпіталізували. Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Потерпілу з травмою ноги доправили лікарні", - пише пресслужба ОВА.

Наразі, внаслідок війни з росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Раніше ми писали, що на Харківщині трактор підірвався на протитанковій міні.

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