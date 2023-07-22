Перестрілка з росгвардією в Підмосков'ї: «ветеран» захопив елітний котедж – ЗМІ

За деякими даними, захоплений будинок належить Януковичу.

В Підмосков'ї в елітному котеджному селищі «Шервуд» озброєний чоловік у військовій формі забарикадувався в чужому домі і влаштував стрілянину з прибулими на виклик силовиками. За словами місцевих жителів, він веде стрілянину по російських силовиках з дому, де раніше жив втікач-Янукович, – повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що охорона котеджного селища отримала повідомлення про проникнення до одного з будинків і по прибуттю до нього виявила розкидані патрони і ріжки до автоматичної зброї. На зустріч охоронцям з другого поверху спустився чоловік у військовій формі та бронежилеті.

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