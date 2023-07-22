Перестрелка с росгвардией в Подмосковье: «ветеран» захватил элитный коттедж – СМИ

По некоторым данным, захваченный дом принадлежит Януковичу.

В Подмосковье в элитном коттеджном поселке «Шервуд» вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в чужом доме и устроил стрельбу с прибывшими по вызову силовиками. По словам местных жителей, он ведет стрельбу по российским силовикам из дома, где раньше жил беглец-Янукович, – сообщают росСМИ.

Отмечается, что охрана коттеджного поселка получила сообщение о проникновении в один из домов и по прибытию в него обнаружила разбросанные патроны и рожки к автоматическому оружию. На встречу охранникам со второго этажа спустился мужчина в военной форме и бронежилете.

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