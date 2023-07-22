В подземном паркинге затопило автомобили из-за ливня: власти Киева объяснили, почему не будут компенсировать убытки

В администрации КГГА ответили, что возмещений не будет и объяснили причину.

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В июне из-за ливня затопило подземный паркинг в Шевченковском районе Киева. Из-за затопления пострадали десятки автомобилей — по данным полиции, ущерб составляет около $500 000.

Журналисты обратились с запросом в КГГА и спросили, будет ли город возмещать ущерб, нанесенный владельцам авто, которые подтопило в подземном паркинге.

В администрации ответили, что возмещений не будет и объяснили причину:

"По информации Шевченковской РГА, многоквартирный жилой дом на проспекте Берестейском, 5-В (ЖК "Viktory V") не относится к сфере управления города. Управление домом осуществляет управляющая компания ООО "Воздухофлотский Сервис". Паркинг находится в управлении и обслуживании ООО "Евротехнологии Плюс", — сообщила глава пресс-службы КГГА Екатерина Баранова на запрос «LIGA.Life».

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