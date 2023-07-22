У підземному паркінгу затопило автівки через зливу: влада Києва пояснила, чому не компенсуватиме збитки

В адміністрації КМДА відповіли, що відшкодувань не буде і пояснили причину.

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У червні через зливу затопило підземний паркінг у Шевченківському районі Києва. Через затоплення постраждали десятки автівок — за даними поліції, збитки становлять близько $500 000.

Журналісти звернулась із запитом до КМДА і запитали, чи буде місто відшкодовувати збитки, завдані власникам авто, які підтопило у підземному паркінгу.

В адміністрації відповіли, що відшкодувань не буде і пояснили причину:

«За інформацією Шевченківської РДА, багатоквартирний житловий будинок на проспекті Берестейському, 5-В (ЖК "Viktory V") не належить до сфери управління міста. Управління будинком здійснює керівна компанія ТОВ "Повітрофлотський Сервіс". Паркінг перебуває в управлінні та обслуговуванні ТОВ "Євротехнології Плюс», — повідомила очільниця пресслужби КМДА Катерина Баранова на запит «LIGA.Life».

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