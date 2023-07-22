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В ГСЧС рассказали, как правильно говорить с детьми о минной безопасности

23:24, 22 июля 2023
Надо выбрать время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом.
В ГСЧС рассказали, как правильно говорить с детьми о минной безопасности
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В условиях войны, в которых живет Украина, важно, чтобы дети знали правила минной безопасности. В ГСЧС объяснили, как уметь распознавать взрывоопасные предметы и знать правила поведения с ними.

– Выберите время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом.

– Скажите, что сейчас вы изучаете что-то совершенно новое и очень важное. Попросите у него помощи, чтобы запомнить эту информацию.

– На картинке – противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения ОЗМ-72. Покажите это изображение ребенку и спросите, знает ли он, что это такое. Сначала лучше показать иллюстрацию, а в другой раз – реальное фото.

– Спросите ребенка, на что ему похож этот предмет.

После того, как послушаете мнение ребенка, объясните: предмет на картинке называется "мина". Она может быть темно-зеленого или темно-коричневого цвета. По размеру – как небольшая банка с вареньем, зеленым горошком или газированным напитком.

Объясните, что мины – очень опасны и могут сильно навредить. Эту, к примеру, закапывают полностью в землю, снаружи остается только подрывное устройство.

Если ее задеть, мина выпрыгивает вверх, как лягушка, взрывается и поражает множественными мелкими осколками. Так что стоит всегда внимательно смотреть под ноги!

Попросите ребенка запомнить три простых правила, увидев мину:

1. Не подходи!

2. Не трогай!

3. Сообщи взрослых или 101.

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