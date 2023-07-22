В Ірландії на берег припливли пакунки кокаїну: групи молодих людей вже прийшли на пошуки

В Ірландії на берег винесло близько 60 кг кокаїну вартістю 4 млн євро.

Джерело фото: Sky News

На півночі Ірландії на узбережжя північного графства Донегал винесло щонайменше два велетенських пакунки близько 60 кг з контрабандним кокаїном. Наразі пошуки поліції тривають, – повідомляє Sky News.

На землі фермера в ніч із середи на ранок четверга приплив заборонений «товар». Місцеві мешканці невдовзі після перших новин помітили групу молодих людей, які прочісували берег з факелами. Вони заявили, що намагаються лише допомогти поліції з пошуками. Пізніше бачили ще одну групу.

Експертиза ще має підтвердити вміст, але за попередніми висновками це кокаїн орієнтовною вартістю 4 млн євро.

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