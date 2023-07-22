Києву загрожує нове підтоплення: фахівці попереджають про ризики захаращення річки Нивка

Захаращення річки Нивка може призвести до підтоплення будинків на вулицях Набережна та Повітрофлотська.

Джерело фото: КП «Плесо»

У київському мікрорайоні Жуляни команда КП «Плесо» в оперативному порядку обстежила річку Нивка. Фахівці виявили перекриття русла, що може призвести до підтоплення житлових будинків, розташованих поблизу річки. Про це повідомили на офіційній сторінці КП «Плесо» у Фейсбуці.

Водночас фахівці зафіксували, що місток через Нивку на перетині вулиць Набережна та Повітрофлотська має аварійний стан. Частини плит мосту звалюються в русло, і річка втрачає свою природню течію. Це своєю чергою призводить до застою води та появи неприємного запаху.

Для покращення стану річки працівники КП «Плесо» частково розчистили русло. Роботи в цьому напрямі продовжуватимуться.

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