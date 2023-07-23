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  1. В Украине

Как оплатить парковку через Киев Цифровой: алгоритм действий

13:39, 23 июля 2023
Киевлянам и гостям города платить за парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00.
Как оплатить парковку через Киев Цифровой: алгоритм действий
Фото: ktps.kyiv.ua
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Киевская городская государственная администрация напомнила, что с 24 июля парковка в столице снова станет платной - возобновляется оплата через Киев Цифровой. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что платить за парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни – парковка остается бесплатной.

«Оплатить услугу через приложение Киев Цифровой можно в несколько шагов:

  1. Выберите «Сервисы водителя» - «Почасовая парковка».
  2. Выберите номер авто из списка или укажите его.
  3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
  4. Щелкните «Начать парковку». Начнется счет времени.
  5. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местонахождения авто.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.

Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay.

На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом – вызывайте полицию», - сказано в сообщении.

В КГГА также добавили, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомления об угрозе, которые также поступают в Киев Цифровой.

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