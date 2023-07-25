Резніков заявив, що Україна продовжить завдавати удари по Кримському мосту

За словами міністра, це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога.

Фото: УП

Україна продовжить завдавати удари по окупованому рф Криму та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю СNN.

«Всі ці цілі є офіційними, тому що (удари по них – ред.) зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців…

Це нормальна тактика – руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них», — зазначив міністр.

Також Резніков вважає, що Україна виграє війну до липневого саміту НАТО.

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