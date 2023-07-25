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  1. В Украине

Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

08:38, 25 июля 2023
По словам министра, это необходимо, чтобы разрушить логистику врага.
Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту
Фото: УП
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Украина продолжит наносить удары по оккупированному рф Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN.

«Все эти цели официальны, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизнь украинцев…

Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможность получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них», – отметил министр.

Также Резников считает, что Украина выиграет войну до июльского саммита НАТО.

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