Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

По словам министра, это необходимо, чтобы разрушить логистику врага.

Фото: УП

Украина продолжит наносить удары по оккупированному рф Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN.

«Все эти цели официальны, потому что (удары по ним – ред.) уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизнь украинцев…

Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможность получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них», – отметил министр.

Также Резников считает, что Украина выиграет войну до июльского саммита НАТО.

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