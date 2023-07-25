Ночная атака дронов на Киев: все «шахеды» уничтожены на подлете в столицу

Это уже шестая атака дронов на Киев за июль.

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Ночью, 25 июля, российская армия атаковала Киев ударными дронами Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники на подлете в столицу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что это уже шестая атака дронов на Киев за июль.

«Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев», - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

По предварительной информации, Киевской городской военной администрации в столице обошлось без жертв и разрушений.

Ранее в Воздушных силах рассказали, стоит ли ждать новых российских атак на Киев.

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