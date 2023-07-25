Нічна атака дронів на Київ: усі «шахеди» знищені на підльоті до столиці

Це вже шоста атака дронів на Київ за липень.

Фото: Getty Images

Уночі, 25 липня, російська армія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники на підльоті до столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що це вже шоста атака дронів на Київ за липень.

«Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше у Повітряних силах розповіли, чи варто чекати нових російських атак на Київ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.