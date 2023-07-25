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  1. В Україні

Нічна атака дронів на Київ: усі «шахеди» знищені на підльоті до столиці

08:20, 25 липня 2023
Це вже шоста атака дронів на Київ за липень.
Нічна атака дронів на Київ: усі «шахеди» знищені на підльоті до столиці
Фото: Getty Images
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Уночі, 25 липня, російська армія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники на підльоті до столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що це вже шоста атака дронів на Київ за липень.

«Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше у Повітряних силах розповіли, чи варто чекати нових російських атак на Київ.

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