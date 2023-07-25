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  1. В Украине

На территории Запорожской АЭС МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины

08:55, 25 июля 2023
По свидетельству экспертов, мины расположены в зоне ограниченного доступа, а на внутреннем периметре станции никаких объектов не обнаружено.
На территории Запорожской АЭС МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины
Фото: reuters
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает пресс-служба ведомства.

Во время обхода 23 июля команда МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутренней и внешней периметров площадки ЗАЭС.

Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, к которой у персонала станции нет доступа, и направлены в сторону от площадки.

Отмечается, что при обходе команда не обнаружила никаких объектов на внутреннем периметре станции.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри нее.

Наша команда обсудила эту конкретную находку с руководством станции, ей ответили, что это было военное решение в контролируемой (российскими – ред.) военными зоне.

Однако наличие таких взрывных устройств не отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции», – отметил Гросси.

Отмечается, что МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС, в частности, к энергоблокам №3 и №4, которые «вызывают особый интерес».

Ранее в "Энергоатоме" сообщили о радиационной ситуации на ЗАЭС.

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