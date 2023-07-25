Оккупанты атаковали «шахедами» Черкасскую область, есть три «прилета»

К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров.

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В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали «шахедами» Черкасскую область. Есть три попадания. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Враг атаковал нашу Черкасскую область ударными БПЛА. Есть три попадания. Два «шахеда» попали в поля, еще один — в пустой с/х ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы», - отметил Табурец.

Ранее мы писали, что русская армия атаковала Киев ударными дронами Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники на подлете в столицу.

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