США ввели санкции против военного руководства Мали за сотрудничество с «ЧВК Вагнер»

В списке санкций – министр обороны Мали, начальник штаба ВВС и его заместитель.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против трех чиновников из Мали за сотрудничество с «ЧВК Вагнер». Об этом сообщает Минфин США.

Эти санкции являются ответом на действия конкретных людей и не направлены против народа Мали. В списке ограничений оказался министр обороны Мали полковник Садио Камара. По данным США, он спланировал и организовал развертывание «ЧВК Вагнер» в Мали. В 2021 году Камара несколько раз съездил в россию, чтобы договориться об этом.

Ему помогал нынешний начальник штаба ВВС Мали полковник Аллу Бой Диарра. Ранее он являлся начальником авиационной логистики. Вместе они разработали и претворили в жизнь план прибытия «вагнеровцев» в Мали. Диарра несколько раз ездил вместе с Камарой в рф, а также сотрудничал с находящимся под санкциями США руководителем наемников в Мали Иваном Масловым.

Заместитель начальника штаба ВВС Мали подполковник Адама Багайоко работал над обеспечением размещения «ЧВК Вагнер» в Буркина-Фасо. Кроме того, он помогал «ЧВК Вагнер» добывать золото в Мали.

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