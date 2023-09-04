ВРП повернула клопотання про продовження відсторонення судді Федорець від здійснення правосуддя без розгляду

У ВРП зазначили, що рішення про повернення клопотання про продовження відсторонення судді Світлани Федорець від здійснення правосуддя без розгляду було прийнято через недотримання прокуратурою вимог закону.

У понеділок, 4 вересня, ВРП повернула першому заступнику Генпрокурора клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді Якимівського райсуду Запорізької області Федорець Світлани Володимирівни (відряджена до Звенигородського райсуду Черкаської області) від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності без розгляду через недотримання прокуратурою вимог закону, а саме – пропуск встановленого строку. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

Світлану Федорець підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України.

5 липня 2023 року ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Світлани Федорець, а 10 липня 2023 року тимчасово, до 3 вересня 2023 року – на час досудового розслідування, відсторонила її від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

«Законодавством встановлено, що клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя подається Генеральним прокурором або його заступником, не пізніше як за десять днів до закінчення строку, на який суддю було відсторонено.

Клопотання про продовження на два місяці строку тимчасового відсторонення судді надійшло до ВРП лише 30 серпня 2023 року, тобто із пропуском встановленого законом строку всупереч вимогам законодавства.

Таким чином вказана обставина унеможливила розгляд вказаного питання Вищою радою правосуддя.

Зазначимо, що Законом встановлено чіткий строк, у межах якого суб’єкт має право або зобов’язаний звернутися із відповідним клопотанням.

Строк, визначений законом, може бути поновлений лише у випадках, встановлених самим законом, а не на власний розсуд учасників правовідносин, проте Закон України «Про Вищу раду правосуддя» таких випадків не встановлює.

Безумовне дотримання та врахування вказаних законодавчих приписів щодо строку звернення із клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя як органом прокуратури України, так і Вищою радою правосуддя є запорукою втілення в діяльність державних органів принципів законності й верховенства права», - йдеться у заяві.

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