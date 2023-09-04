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  1. В Україні

Судитимуть ватажка терористичної організації «днр» дениса пушиліна: обвинувачення скеровано до суду

20:44, 4 вересня 2023
ДБР та СБУ завершили розслідування щодо керівника фейкової адміністрації ватажка терористичної організації днр пушиліна.
Судитимуть ватажка терористичної організації «днр» дениса пушиліна: обвинувачення скеровано до суду
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Співробітники Державного бюро розслідувань у співпраці з Службою безпеки України завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду у справі колишнього працівника податкової служби Києва, який перейшов на бік «днр» та очолює фейкову адміністрацію цієї терористичної організації під керівництвом дениса пушиліна, – повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що зрадник у 2014 році виїхав через москву на тимчасово окуповану територію Донеччини та вирішив приєднатися до «днр». Упродовж 2014-2018 років він працював добровільно на різних посадах, включаючи керівні, в апараті так званої «народної ради днр».

Представники російської політичної влади навіть намагалися залучити його до роботи у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України у мінську. Він повинен був представляти «днр» у складі підгрупи з питань безпеки.

У кінці 2018 року зрадник України прийняв посаду очільника адміністрації так званого «голови» терористичної організації «днр». Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, він займався пропагандою та дезінформаційною діяльністю, закликаючи до підтримки дій цієї держави-терориста та її збройних формувань.

Фігурант обвинувачується у державній зраді (ч. 1, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), за що передбачено довічна ув'язнення з конфіскацією майна.

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