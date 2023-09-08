Чи зарахують дружині до страхового стажу період догляду за чоловіком з інвалідністю: відповідь ПФУ

Стало відомо, чи зараховується до страхового стажу дружини період догляду за чоловіком, який є потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві І групи інвалідності.

У Пенсійному фонді України розповіли, чи можуть зарахувати до страхового стажу дружини періоду догляду за чоловіком, який має І групу інвалідності.

Так, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» період догляду за особою з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності) зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працювала в такий період;

отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Цей період враховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, який формуються на підставі звітів органу соцзахисту населення.

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