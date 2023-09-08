В Британии украинка с двумя детьми погибла в страшном ДТП

Трагедия произошла спустя семь месяцев после того, как отец детей также погиб в автокатастрофе.

В Великобритании в страшном ДТП погибла украинка и ее двое детей. В результате трагедии девочка-подросток осталась круглой сиротой, ведь отец семейства несколько месяцев назад также погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, женщина и ее дети были беженцами и прибыли в Великобританию всего 5 недель назад.

Автобус, в котором ехала семья, столкнулся с двумя автомобилями. Водителя автобуса госпитализировали с травмами ног, а некоторые пассажиры получили легкие травмы.

Британские СМИ сообщают, что в ДТП погибли беженцы из Украины: 35-летняя Дарья Б., 15-летняя Анастасия Б. и 6-летний Игорь Б.

Трагедия произошла через семь месяцев после того, как отец детей погиб в автокатастрофе в Украине в феврале 2023 года. Из всех членов семьи выжила только 15-летняя девушка.

В полиции подтвердили, что в ДТП погибла семья беженцев из Украины.

"Все трое были родом из Украины и в момент столкновения проживали в Рипоне, Северный Йоркшир. Сейчас наши мнения с членами их семей в Великобритании и Украине", - сказали в полиции.

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